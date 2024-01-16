У Байдена надеются, что в Конгрессе достигнут согласия по помощи Украине уже 'в ближайшие недели'

Администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом США, чтобы гарантировать необходимую помощь Украине для сопротивления российской агрессии. Белый дом надеется на достижение согласия законодателей в течение следующих недель.

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Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, Джо Байден сосредоточен на этой цели.

"Мы должны обеспечить возможность доставки в Украину ресурсов, вооружения, которые ей необходимы для того, чтобы достичь результатов. И для этого нужна мобилизация двухпартийной поддержки, которую мы имеем как в Палате представителей, так и в Сенате, превратив ее в фактические голоса за выделение средств", – подчеркнул советник и отметил, что после многих проблем и препятствий Белый дом в конце концов достигнет цели.

"Я был уверен в этом с самого начала", – добавил Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, которое содержит более 60 млрд долларов для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что сроки одобрения нового пакета финансирования США зависят от информации из Белого дома. Конгресс ожидает от администрации Байдена объяснения стратегии в отношении Украины.

Кроме того, в СМИ появилась цитата спикера Госдепа Мэтью Миллера о помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится помочь Киеву в развитии собственной военно-промышленной базы.

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