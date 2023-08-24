Мужа премьерки Эстонии заподозрили в связях с Россией: суть скандала

Бизнес супруга главы эстонского правительства Кайи Каллас Арво Халлика может быть связан с Россией. С начала полномасштабного вторжения в Украину компания Stark Logistics, поставляющая в РФ сырье для производства аэрозольных баллонов, сократила перевозки, но не прекратила получать прибыль от государства-агрессора.

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Соответствующие результаты расследования опубликовало агентство ERR. Президент Эстонии Алар Карис потребовал объяснений у премьер-министра.

"Грустно говорить об этом, поскольку сегодня мы отмечаем День независимости Украины, но думаю, что общественность ждет пояснений от госпожи Каллас. И после этого ей наверняка придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, как поступать дальше", – обозначил лидер Эстонии.

Сама Каллас обозначила, что не вникает в бизнес своего мужа, однако убеждена, что среди его партнеров и клиентов россиян нет. Выступая перед членами правительства, она повторила свою позицию.

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение в Украину", – заключила она.

Напомним, весной этого года Каллас посетила с официальным визитом Украину. Она встретилась с главой государства Владимиром Зеленским, который наградил премьерку союзнического государства орденом Ярослава Мудрого.

"Спасибо госпоже премьер-министру и всему эстонскому народу за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны. Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из самых больших в мире", – обратился тогда президент.

Кайя Каллас также является одной из самых активных сторонниц евроинтеграции Украины. Она убеждена, что наша страна должна стать частью НАТО, поскольку это обеспечит безопасность не только украинскому народу, но и всем странам в составе Альянса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сейм в Варшаве одобрил законопроект "о российской влиянии", который накладывает ответственность для государственных служащих и чиновников, замеченных в контактах с РФ. Все, чьи связи с Москвой будут доказаны, могут быть отстранены от службы.

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