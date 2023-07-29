В Польше приняли закон о 'российском влиянии': чего ожидать полякам, имеющим связи с Россией

Польский Сейм одобрил законопроект "о российской влиянии", который накладывает ответственность для государственных служащих и чиновников, замеченных в контактах с РФ. Все, чьи связи с Москвой будут доказаны, могут быть отстранены от службы.

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Теперь остался финальный этап для вступления закона в силу – его должен подписать президент Анджей Дуда. Как передает издание Euronews, сам он положительно отозвался об этой инициативе.

"С его помощью мы сможем обеспечить прозрачность и обезопасить Польшу от влияния России в будущем", – сказал он.

А вот критики закона убеждены, что он негативно отразится на демократии и плюрализме, главных принципах польской республики. Венецианская комиссия назвала его таким, что позволит навешивать на оппонентов ярлык "врагов государства" и "вызовет чувство недоверия" в обществе.

Также излишне репрессивным законопроект сочли в ЕС и США, тогда президент страны внёс ряд поправок, ограничивающих полномочия комиссии. Из её состава были выведены парламентарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша отняла у российских владельцев завод стройматериалов и фирму по их продаже. Министерство развития и технологий страны передало под внешнее управление компании Boerner Service и Boerner Insulation – они принадлежат российским миллиардерам Сергею Колесникову и Игорю Рыбакову.

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