Муж Тихановской высказался о статусе Крыма и назвал российские СМИ 'огромным злом'

Муж кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, блогер и политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что изменил свое мнение по поводу Крыма после того, как увидел, как российские СМИ освещают ситуацию в Беларуси.

Об этом он написал в письме из тюрьмы, передает Telegram-канал "Страна для жизни". Он заявил, что "конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Также, по мнению Тихановского, то, что в Беларуси транслируются российские телеканалы – огромное зло.

"Раньше во время просмотра, например, "60 минут" у меня были сомнения по поводу достоверности изображения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали всех нас и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", – написал блогер и политзаключенный.

Напомним, Светлана Тихановская заявила, что считает временно оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной. Ранее, комментируя оккупацию Крыма Россией, Тихановская не озвучивала по этому поводу четкой позиции. Она лишь говорила, что "де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский".

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Тихановская сказала, что хотела бы встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.