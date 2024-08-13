Можно ли удержать Иран от нападения на Израиль: названо условие

Иран заинтересован в том, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратила операцию в секторе Газа. Это якобы удержит Тегеран от мести Иерусалиму за ликвидацию 31 июля террориста Исмаила Гании, главы политбюро ХАМАС.

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Об этом Reuters заявили три высокопоставленных иранских чиновника. В то же время источники, близкие к "Хезболле", сказали, что Тегеран даст шанс переговорам, но все равно не откажется окончательно от ответных мер. Мол, прекращение огня в Газе даст Ирану оправдание для более малого и "символического" ответа на убийство Исмаила Гании.

Если переговоры касательно сектора Газа провалятся (либо же Иран посчитает, что Израиль их "затягивает"), Тегеран вместе с союзниками, такими как "Хезболла", начнет прямую атаку.

"Иран в последние дни ведет интенсивный диалог с западными странами и Соединенными Штатами относительно способов выработки ответных мер", – сказано в статье Reuters.

Предварительно, представитель Ирана якобы будет участвовать в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Однако не напрямую, а в закулисных встречах, чтобы "поддерживать линию дипломатического общения" с США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В администрации Джо Байдена считают, что уже на этой неделе Иран может совершить массированное нападение на Израиль. Это может быть "значительная серия атак", сказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

– В Politico предполагали, что Иран, возможно, пересмотрел решение о проведении многоаспектной атаки на Израиль в ответ на ликвидацию Исмаила Хании. На это могли повлиять Соединенные Штаты.

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