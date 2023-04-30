Мощный торнадо во Флориде перекидывал автомобили как игрушечные. Видео

Вечером 29 апреля в штате Флорида (США) пронесся мощнейший торнадо. Стихийное бедствие привело к сильным разрушениям и коллапсу на автомобильных дорогах.

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Сильные потоки ветра подхватили некоторые транспортные средства и снесли с проезжей части. Об этом сообщает издание New York Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сильный торнадо перевернул автомобили, вырвал с корнем деревья и разрушил здания в Южной Флориде. В сети быстро распространилось ужасающее видео с моментом, когда смерч прошел через машину, которая ехала через город Палм-Бич-Гарденс.

Автомобиль подбросило в воздух и дважды перевернуло, после этого транспортное средство отбросило обратно на тротуар. Смерч продолжал сеять хаос в городе и вызвал массовое скопление автомобилей на дорогах.

Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что торнадо привел к серьезным разрушениям в Палм-Бич-Гарденс. Специалисты все еще находятся в процессе изучения повреждений и в ближайшие дни дадут оценку последствиям торнадо.

Центр прогнозирования штормов NOAA поместил около 12 миллионов человек во Флориде и на юге Джорджии в группу риска второго уровня в связи с ухудшением погоды.

Напомним, 19 апреля в нескольких штатах США пронесся мощный торнадо, который привел к множеству разрушений и даже человеческим жертвам. Стихийное бедствие затронуло штаты Небраска, Миссури, Техас, Оклахома и Айова.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительного торнадо, пронесшегося по территории штата Миссисипи 24 марта, погибли минимум 25 человек, еще один погибший – в штате Алабама. Количество раненых в результате стихийного бедствия исчисляется десятками.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Кахраманмараш, который расположен на юго-востоке Турции, 20 апреля накрыл мощный шторм. В результате непогоды погиб один человек. Еще как минимум 34 человека пострадали.

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