Моряк показал загадочную рыбу и озадачил пользователей сети: похожа на 'чизбургер с зубами'. Фото

Российский моряк Роман Федорцов выложил в сеть загадочное фото, на котором, как он утверждает – рыба. Его подписчики заявили, что та больше похожа на "чизбургер с зубами" или "черепаху-ниндзя-подростка-мутанта".

Как рассказал Daily Star, рыбу выловил 39-летний моряк из Мурманска. Он же запечатлел и выложил в Instagram фото находки, которое набрало более 11 тыс. лайков.

В статье сказано, что моряк работал на коммерческом рыболовном судне, когда сделал странное открытие.

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"В то время как рыбаки обычно ловят треску, пикшу и скумбрию в Норвежском и Баренцевом морях, на палубу иногда поднимаются и более причудливые и неожиданные морские обитатели. В этот раз Роман поднял со дна "неизвестного зверя", – сказано в сообщении.

Сам Роман также написал, что рыба больше похожа на бутерброд из сети какого-то ресторана быстрого питания.

Любопытные пользователи Instagram задавали вопрос о том, что это за существо.

Один человек написал: "Черт возьми, я даже не понял, что это рыба".

"Сначала я подумал, что это новый сэндвич с курицей", – добавил другой пользователь.

Другой пользователь спросил: "Что за фигня?"

"Грязный бургер от Губки Боба", – прокомментировал другой человек.

Третий добавил: "А на это законно смотреть?"

Несмотря на предположения, рыба остается неопознанной, и Роман не знает, к какому виду она принадлежит.

Это не первый раз, когда он обнаруживает какие-то необычные морские создания. Ранее он поймал рыбу с помадой на губах, с ярко-желтыми глазными яблоками и многое др.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США выловили рыбу-гиганта необычного окраса.