Моряк показал загадочную рыбу и озадачил пользователей сети: похожа на "чизбургер с зубами". Фото
Российский моряк Роман Федорцов выложил в сеть загадочное фото, на котором, как он утверждает – рыба. Его подписчики заявили, что та больше похожа на "чизбургер с зубами" или "черепаху-ниндзя-подростка-мутанта".
Как рассказал Daily Star, рыбу выловил 39-летний моряк из Мурманска. Он же запечатлел и выложил в Instagram фото находки, которое набрало более 11 тыс. лайков.
В статье сказано, что моряк работал на коммерческом рыболовном судне, когда сделал странное открытие.
"В то время как рыбаки обычно ловят треску, пикшу и скумбрию в Норвежском и Баренцевом морях, на палубу иногда поднимаются и более причудливые и неожиданные морские обитатели. В этот раз Роман поднял со дна "неизвестного зверя", – сказано в сообщении.
Сам Роман также написал, что рыба больше похожа на бутерброд из сети какого-то ресторана быстрого питания.
Любопытные пользователи Instagram задавали вопрос о том, что это за существо.
Один человек написал: "Черт возьми, я даже не понял, что это рыба".
"Сначала я подумал, что это новый сэндвич с курицей", – добавил другой пользователь.
Другой пользователь спросил: "Что за фигня?"
"Грязный бургер от Губки Боба", – прокомментировал другой человек.
Третий добавил: "А на это законно смотреть?"
Несмотря на предположения, рыба остается неопознанной, и Роман не знает, к какому виду она принадлежит.
Это не первый раз, когда он обнаруживает какие-то необычные морские создания. Ранее он поймал рыбу с помадой на губах, с ярко-желтыми глазными яблоками и многое др.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США выловили рыбу-гиганта необычного окраса.