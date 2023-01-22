Моравецкий: Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без

Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее. Однако именно от Германии зависит, захочет ли она присоединиться к этой миссии и остановить российское варварство.

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Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал в интервью Польскому агентству печати (Polska Agencja Prasowa). Он отметил, что Германия уже ошиблась с политикой задабривания России и теперь рискует ошибиться еще раз, находясь в стороне от исторических процессов.

"Германия попала в ловушку, которую сама себе поставила. Годами они проводили политику сближения с Россией. Они надеялись задобрить российского медведя щедрыми контрактами. Эта политика обанкротилась, и Германии до сих пор трудно признать свою ошибку. Wandel durch Handel стал синонимом эпохальной ошибки", – сказал Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что постоянно призывает канцлера ФРГ Олафа Шольца к решительным действиям, потому что Германия – это мощная страна с точки зрения экономики и военного могущества.

"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо. Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее. Однако именно от Германии зависит, захочет ли она присоединиться к миссии, чтобы остановить российское варварство, или же будет пассивно наблюдать, обрекая себя на то, чтобы быть вписанной в неверную страницу истории", – заявил премьер-министр Польши.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 января в Германии состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке которой рассматривалось предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ. По итогам встречи Украина получит средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники и вертолеты. Однако пока не получит немецких танков Leopard 2.

На следующий день, 21 января, министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Речь шла, в частности, о танках Leopard 2.

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц продолжает отказывать в предоставлении танков Leopard 2 Украине, несмотря на многочисленные запросы Киева и солидарность по этому вопросу большинству партнеров. Даже несмотря на то, что сам Берлин терпит от такой позиции значительный ущерб.

Со своей стороны, Польша допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих танков Leopard 2. В частности, без участия Германии, если Берлин так и не согласует передачу ВСУ этих боевых машин.

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