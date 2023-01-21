Германия дорого заплатит за упрямство Шольца, танки Украине все равно дадут – Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает отказывать в предоставлении танков Leopard 2 Украине, несмотря на многочисленные запросы Киева и солидарность в этом вопросе большинства партнеров. Однако и сам Берлин понесет от такой позиции значительные убытки.

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Об этом написал военно-политический обозреватель Константин фон Хаммерштейн в своей колонке Spiegel. Он оценил роль выступления нового министра обороны Германии Бориса Писториуса на заседании Контактной группы "Рамштайн".

"Решение о доставке Leopard 2 в Украину будет принято в кратчайшие сроки, разумеется, по согласованию с партнерами. Существует мнение, что ФРГ блокирует эту военную помощь, но оно ошибочно. Есть веские причины для доставки, есть веские причины против", – процитировал слова чиновника эксперт.

По словам фон Хаммерштейна, Писториус поручил своему министерству изучить наличие танков Leopard 2 и темпы их производства, чем просто сымитировал решимость Германии помочь Украине, но тем самым просто украл у нее время. Таким образом, ожидать "Леопарды" в Украине в эти самые "кратчайшие сроки" предпосылок нет.

"Почему канцлер Шольц колеблется? Из-за такой позиции Германия изолирована, она отталкивает своих партнеров, она дорого заплатит за упрямство канцлера: ее международная репутация продолжает страдать, россияне счастливы, украинцы страдают", – указал автор.

В качестве итога Хаммерштейн заключил, что рано или поздно Киев все же получит необходимые для боя танки, даже Шольц уже не может остановить динамику и настроения цивилизованного мира. Но вместо того, чтобы контролировать и руководить процессом, Германия останется позади этой важной для всей Европы инициативы.

Напомним, что представители стран Балтии и ближайшие партнеры Украины призвали власти Германии немедленно одобрить поставку танков Leopard 2 нашей армии. По их словам, откладывать этот вопрос в долгий ящик больше невозможно и недопустимо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский раскритиковал правительство Германии за промедление с поставками боевых танков в Украину. Пока в Берлине который месяц размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии танки Leopard – в нашей стране ежедневно гибнут люди.

Сам Шольц настойчиво повторяет, что Германия максимально заинтересована в том, чтобы империализм Путина не превозмог в этой войне и делает все возможное, чтобы не позволить России одержать победу. Однако поставки танков немецкого производства могут быть истолкованы Москвой как включение стран НАТО в войну.