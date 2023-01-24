Молдова проведет двухнедельные военные учения на всех полигонах страны

В Молдове анонсировали масштабные военные учения. Они пройдут на всех полигонах страны с 24 января по 4 февраля 2023-го года.

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Об этом сообщило министерство обороны Молдовы в Facebook. Участие в тактических учениях примут более 400 военнослужащих.

Целью этих учений с привлечением военной техники является оценка возможностей и практических навыков всех военных – как срочников, так и контрактников.

В рамках учений военнослужащие армии Молдовы должны выполнить ряд задач с использованием техники, потренироваться оказывать первую медицинскую помощь и отработать действия в условиях химической атаки.

В минобороны страны отметили, что эти учения являются частью плана по подготовке военнослужащих на 2023 год и не связаны с "ситуацией с безопасностью в регионе" – то есть с войной РФ против Украины.

Во время военных учений колонны техники будут двигаться по трассам на севере, юге и в центре страны, предупредили в министерстве местных жителей. Граждан призвали "не спекулировать" на теме учений и перемещения военных.

Отметим, что Кишинев неоднократно заявлял, что хотели бы усилить обороноспособность Молдовы и приобрести необходимое для этого вооружение и военную технику.

В частности, правительство Молдовы приняло решение увеличить оборонный бюджет на 68,2% – оборонные расходы возрастут на 650 млн леев. За дополнительные средства Кишинев закупит средства противовоздушной обороны.

А 12 января армия Молдовы получила от Германии партию из 19 бронемашин Piranha IIIH.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В провластной партии Молдовы предложили разрешить приднестровский конфликт без участия так называемой власти Тирасполя. Там считают, что нужно провести "демилитаризацию" Приднестровья вместе с Украиной и НАТО.

– А впоследствии министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что его страна ждет победы украинских Вооруженных сил над армией государства-агрессора РФ, начавшего войну. Там надеются, что после победы Украины Кишинев сможет добиться вывода из Приднестровья войск России.

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