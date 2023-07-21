Молдова не будет поддерживать агрессора ради дешевого российского газа, – Санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна не намерена поддерживать агрессоров и убийц ради дешевого газа государства-агрессора. Она убеждена, что к военным преступникам нельзя относиться снисходительно, чтобы "цена на газ была на доллар ниже".

Видео дня

Об этом глава государства сказала в четверг, 20 июля на брифинге в селе Дрепкэуць, передает Point.md. Она отметила, что обсудила в властью региона цены на энергоносители и то, почему важно больше не зависеть от российского газа.

"Мы говорили о том, что мир важнее цены на газ, и что мы никогда не будем на стороне агрессоров", – сказала Санду.

Президент добавила, что Молдова может, несмотря на кризисы, оставаться вместе с демократическими странами.

"Мы можем преодолеть кризис, с которым сталкиваемся, оставаясь на хорошей стороне мира вместе с демократическими странами и следуя интеграции в ЕС", – отметила она.

В конце 2022 года власти Молдовы заявили о достижении независимости от российского газа. Это произошло впервые за историю страны.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сказал, что впервые в истории Молдовы правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". "С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать", – сказал глава правительства страны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Санду заявила, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова в настоящее время находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа.

– Санду также признавала, что сегодня ее страну фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

– Еще в апреле Молдова согласилась присоединиться к группе по созданию специального трибунала для РФ за преступления страны-агрессора против Украины.