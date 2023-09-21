'Мне за них стыдно': эксочельник МИД Польши Сикорский подверг резкой критике последние действия польских властей в отношении Украины

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике недавние действия польских властей по экспорту украинского зерна и заявлению о прекращении помощи Украине. По его словам, подобные действия разрушают репутацию Польши.

Об этом Радослав Сикорский сказал в интервью RMF 24. Экс-глава польского МИД признался, что ему стыдно за власть своей страны.

"У меня такое впечатление, что в последнее время мы чаще вызываем посла Украины, чем России, что мне очень не нравится. Это Россия ведет агрессию против Украины, а не наоборот", – сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос, вызвал бы он также украинского посла, если бы сегодня возглавлял МИД.

Видео дня

Радослав Сикорский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал в Нью-Йорке, о том, что некоторые друзья Украины "помогают подготовить сцену для московского актера", очевидно, имея в виду действия Польши, Словакии и Румынии по эмбарго на украинское зерно. Собственно, из-за этого заявления Зеленского Польша и вызвала посла Украины.

"Президент Зеленский борется за жизнь своей нации против превосходящей агрессивной силы, которая угрожает также Польше. Мы должны очень симпатизировать и сочувствовать ему, когда он иногда заходит слишком далеко. И это не повод для международных сплетен, разрушающих репутацию Польши", – сказал польский политик.

В то же время Сикорский подверг критике заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Украину утопленником. Экс-глава МИД указал, что такие слова играют на руку Кремля и уже получили оттуда фидбек.

"Уже их хвалят, и пресс-секретарь уже хвалит президента Дуду за то, что никогда не соглашался с ним так, как с тем, что Украина – тонущая страна. Для кого это?" – риторически спросил Сикорский.

Политик также прокомментировал слова вице-премьер-министра Польши и главы провластной партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине. Сикорский убежден, что это предвыборные игры и подчеркнул, что они только помогают российскому диктатору Владимиру Путину в его агрессии против Украины и могут дорого стоить Польше.

"Путин слышит это и начинает надеяться, что он сможет выиграть эту войну. Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что наши склады почти пустые, зачем он это говорит? Потому что они борются за голоса с Конфедерацией, за антиукраинские голоса. Они вернулись к своему тупому национализму, который может дорого стоить Польше, потому что единственным победителем в этой ситуации будет Путин", – заявил Сикорский.

Радослав Сикорский также раскритиковал действия комиссара ЕС по вопросам сельского хозяйства, члена Европейского парламента, представляющего партию "Право и справедливость" Януша Войцеховского по экспорту зерна.

"Он виноват, что не смог позаботиться о польских интересах. До сих пор у нас нет списка компаний, которые на этом заработали. Мы подозреваем, что они связаны либо с ПиС (партия "Право и справедливость" – Ред.), либо по крайней мере с правительством ПиС. Можно организовать транспорт и получить европейскую поддержку для более дорогого наземного транзита через Европейский Союз. Вместо этого правительство ПиС атакует Евросоюз и атакует Украину, которая борется за свою жизнь. Это возмутительно. Мне стыдно за них. Мне просто не хватает слов, как они вообще могут провалить это дело", – подчеркнул Сикорский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несмотря на решение Европейской комиссии отменить с 15 сентября ограничение на ввоз украинского зерна, Польша продлила запрет. К ней присоединились Венгрия и Словакия.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. В ответ эти три страны заявили, что прекращают участие в работе координационной платформы украинского зерна в Брюсселе.

Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС из-за "зернового" вопроса. Об этом заявил министр аграрной политики Телюс.

А президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН сравнил Украину с утопленником и отменил встречу с Зеленским. При этом польский президент призвал Украину к благодарности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет оказывать Киеву военную помощь, поскольку сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии.

Кроме того, польские власти заявили о том, что с 2024-го прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынку труда, а также возможность законно находиться в стране и получать выплаты. Такое заявление стало продолжением конфликта, возникшего между украинскими и польскими властями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!