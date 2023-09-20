Дуда в Нью-Йорке сравнил Украину с утопленником и отменил встречу с Зеленским: подробности

На фоне споров относительно импорта украинского зерна президент Польши Анджей Дуда призвал Киев помнить о предоставленной помощи и сравнил Украину с утопленником. Он заявил, что в вопросе сельхозпродукции будет твердо защищать интересы польских фермеров.

Такую "ложку дегтя" в адрес Украины Анджей Дуда выплеснул после выступления на Генассамблее ООН во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Также президент Польши отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в США, о чем сообщают польские СМИ.

В ходе пресс-конференции Анджей Дуда прокомментировал, почему не встретился с президентом Украины. По его словам, это произошло из-за изменений в графике, поскольку встречи продолжались дольше, чем планировалось.

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"Мы должны были встретиться в 11:30, но я тогда как раз имел свою речь в ООН. У каждого есть свой календарь. Возможно, встретимся позже", – пояснил Дуда.

По вопросу импорта зерна польский лидер отметил, что его страна пытается максимально помочь Украине, но должна отстаивать интересы своих фермеров.

Также Дуда напомнил, что Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, благодаря которым Украина сейчас провозит через Польшу вдвое больше зерна, чем весной этого года. При этом польский президент призвал Украину к благодарности.

"Было бы хорошо, чтобы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы тоже являемся транзитной страной для Украины", – сказал Дуда.

Также Анджей Дуда обвинил украинский бизнес в том, что он пытается действовать в ущерб польским партнерам, и определенные "бизнес-круги" хотят как можно быстрее продать зерно по самой низкой цене.

"Мы должны от этого защищаться. Я бы сравнил это с чем-то вроде утопленника. Человек, который тонет, чрезвычайно опасен, потому что может затянуть на глубину, он может просто утопить спасителя", – сказал Дуда.

Он добавил, что Польша должна действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник причинил ей вред.

"Потому что если утопленник нанесет нам вред и утопит нас, он лишится помощи", – заявил польский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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