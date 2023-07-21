В Молдове врач заявил русскоязычной женщине, что не оперирует россиян. В этом контексте он также напомнил ей войну в Украине.

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Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах врач, общаясь с русскоязычной пациенткой, говорит, что ему "хочется расстрелять ее из автомата Калашникова", когда она на его приветствие на государственном языке отвечает на русском.

"Это меня оскорбляет. Я захожу, говорю „Buna ziua", а вы мне – „Здравствуйте". Мне хочется вытащить Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы россиянка? Россиянка-россиянка? Я россиян не оперирую, это враги. Езжайте в Украину и скажите, что вы россиянка", – сказал врач.

Женщина возразила ему, мол, она по национальности русская, но родилась в Молдове.

Напомним, в курортном городке Черногории пьяные российские туристы устроили дебош. Их остановили работники местного ресторана, прогнавшие хулиганов, а одного из них избили стулом.

В Германии двое россиян устроили нецензурную ссору, потому что маленький мальчик-украинец выкрикнул на улице "Слава Украине". Они пришли к матери ребенка и стали оскорблять.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России мужчина набросился с бранью на ребенка в электричке. Причиной конфликта стал школьный рюкзак мальчика в сине-желтых цветах.

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