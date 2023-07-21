В Черногории пьяные россияне устроили дебош и поплатились: одного из них избили стулом. Видео

В курортном городке Черногории пьяные русские туристы устроили дебош. Их остановили работники местного ресторана, прогнавшие хулиганов, а одного из них избили стулом.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Так, граждане РФ оскорбляли местных жителей и официантов, после чего произошла потасовка.

Конфликту предшествовало то, что четверо пьяных россиян выехали на набережную, чуть не сбив мотоциклиста. После этого они снесли туристическое агентство и избили официанта одного из кафе.

А потом туристы из России вступили в спор с владельцем заведения, однако его коллеги не выдержали и начали выгонять россиян.

В Германии двое россиян устроили нецензурную ссору, потому что маленький мальчик-украинец выкрикнул на улице "Слава Украине". Они пришли к матери ребенка и начали на нее "наезжать".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России мужчина набросился на ребенка в электричке и начал ссориться с бранью. Причиной конфликта стал школьный рюкзак мальчика в сине-желтых цветах.

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