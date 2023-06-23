Мистика или халатность? Почему погибли пассажиры батискафа, направлявшегося к "Титанику", и что с ним было не так

Батискаф "Титан", с которым случилась катастрофа по дороге к затонувшему лайнеру "Титаник" в Атлантическом океане, не имел ни одного признака комфортности и даже сертификата о безопасности. Несмотря на это, экскурсия стоила туристам 250 тыс. долларов.

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Организатором была частная американская компания OceanGate. "Глубоководные исследования начались более 150 лет назад, но океан до сих пор остается неисследованным. Наша миссия состоит в том, чтобы изучать больше и делиться опытом открытий с гражданами-исследователями по всему миру", – так рекламировалось путешествие на "Титаник" на Twitter-странице компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как известно, крушение подводного аппарата произошло 18 июня 2023 года. В этот день очередная группа туристов спустилась под воду, чтобы собственными глазами увидеть на дне самый знаменитый в мире затонувший корабль. Связь с экипажем исчезла уже через 1 час 45 минут после погружения.

На борту батискафа находились пять человек. Это:

– Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate Inc, собственноручно разработавший батискаф "Титан";

– Поль-Анри Наржоле, экс-командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc, которой принадлежат права на спасение обломков "Титаника".

– Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен, глава корпорации Dawood Hercules и попечитель Института SETI;

– Сулеман Давуд, 19-летний сын Шахзады Давуда, студент Стратклайдского университета;

– Хамиш Хардинг, британский бизнесмен, авиатор и космический турист.

Спасательная операция длилась четыре дня. 22 июня на морском дне были обнаружены обломки "Титана", а компания OceanGate признала всех пятерых человек находившихся на борту погибшими.

Что представлял из себя "Титан"

Батискаф – это самоходный подводный аппарат для океанографических и других исследований на больших глубинах в виде стальной камеры, сферической или сферически-цилиндрической формы.

"Титан" использовался для глубоководных погружений, в том числе к остаткам лайнера "Титаник", с 2021 года.

Он был 6,7 метра в длину и 2,5 в ширину. Высота – 2,5 метра, а вес – 9525 килограммов. Внутри капсулы было довольно мало места, экскурсанты сидели на полу и не могли даже вытянуть ноги.

Единственное окно-иллюминатор находилось в гальюне (бортовом туалете), который от основного отсека отделялся занавеской.

Свет внутри обеспечивали настенные светильники. Открывался аппарат только снаружи – входной люк закручивался оттуда сразу на 17 болтов. Запас кислорода был рассчитан на 96 часов. Ориентировочная скорость аппарата – 5,6 километров в час.

Также есть информация, что батискаф управлялся "капитаном" – переделанным геймпадом Logitech F710 по Bluetooth. Процессом управляло вспомогательное судно.

Проблемы с подводным аппаратом

Исследователи заявили, что батискаф 18 июня потерпел "катастрофическую имплозию" (взрыв, направленный внутрь) и был раздавлен давлением воды.

Это длилось миллисекунды, поэтому люди на борту погибли мгновенно и даже не успели понять, что происходит, заявлял эксперт по спасению Дэвид Мернс.

Еще пока шла поисково-спасательная операция, СМИ вспомнили, что у "Титана" несколько раз во время предыдущих погружений прерывалась связь (один из ее видов обеспечивал Starlink). Кроме того, два года назад батискаф задел обломки "Титаника" и получил несильные повреждения.

Аппарат не был сертифицирован. Директор морских операций OceanGate Дэвид Лоридж в 2018 году заявлял, что судно "не обеспечивает безопасности экипажа на экстремальных глубинах" и его нужно доработать.

От независимой проверки и сертификации "Титана" отказался исполнительный директор компании OceanGate Стоктон Раш (впоследствии он стал одним из погибших на борту батискафа). Раш даже подавал в суд на Лориджа за разглашение конфиденциальной информации, поскольку вдруг стало известно, что батискаф может выдержать давление на глубине максимум 1300 метров, но никак не 4000. Слишком тонкими, согласно нормам, были стены – всего в 13 сантиметров.

Раш оправдывался тем, что его судно слишком инновационное, чтобы быстро получить одобрение от оценочных агентств.

В 2022-м один из участников экспедиции к "Титанику" Дэвид Пог заявлял, что перед погружением он, как и другие туристы, подписывал документы, предупреждающие, что батискаф является экспериментальным судном, "которое не было одобрено или сертифицировано любым регулирующим органом и, возможно, может привести к телесным повреждениям, эмоциональным травмам или смерти".

Голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший в 1997 году фильм "Титаник", рассказал BBC News, что предчувствовал катастрофу "Титана".

Сам он совершил 33 погружения к затонувшему лайнеру, и сказал, что как только узнал о поисках субмарины, сразу заподозрил самое худшее.

"Я костьми чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения, подлодка пропала... Вы не можете потерять связь и навигацию вместе без экстремального и высокоэнергетического катастрофического события", – заявил кинорежиссер. Он сказал, что первое, что пришло ему на ум, была именно имплозия.

Кэмерон отметил, что в гибели команды "Титана" есть "ужасная ирония", сравнив это с крушением самого "Титаника" в 1912 году.

"Теперь у нас есть еще одно крушение, основанное, к сожалению, на тех же принципах игнорирования предупреждений", – сказал он.

Кэмерон имеет ввиду, что в OceanGate знали о проблемах со своим аппаратом. Некоторые члены сообщества глубоководных погружений ранее направляли OceanGate письмо, в котором предупреждали: "Вы идете по пути к катастрофе".

Как происходили путешествия на "Титане" (архивное видео):

Как писал OBOZREVATEL:

Що являв собоюДля поисков пропавшего подводного аппарата объединили усилия разные страны мира. Они пытались обнаружить субмарину до того, как там закончится запас кислорода. Оказалось, что все усилия были напрасными, потому что "Титан" был уничтожен имплозией.

– Обломки батискафа обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника".

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