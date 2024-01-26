Мишель снял свою кандидатуру с выборов в Европарламент: что это значит

Президент Европейского совета Шарль Мишель решил снять свою кандидатуру с европейских выборов. Таким образом, он остается в должности президента Европейского совета.

Видео дня

Об этом Шарль Мишель рассказал агентству Belga. Он намекнул, что "недооценил масштаб и радикальность негативных реакций" на его предварительное заявление об отставке.

Ранее политик заявил, что решил присоединиться к бельгийской либеральной партии Mouvement Reformateur, чтобы принять участие в европейских выборах. Поэтому он досрочно уходит с поста президента Европейского совета. Однако это решение Шарля Мишеля подвергли критике.

"Я не хочу, чтобы разногласия отвлекли нас от сути и навредили как институту, который я возглавляю, так и всему европейскому проекту", – объяснил Мишель свое последнее решение остаться в должности.

Также президент Европейского совета подчеркнул, "что оскорбительные нападки все чаще одерживают верх над фактическими и объективными аргументами" относительно его личности. Однако политик избежал уточнения значения этих слов.

Вероятно, речь идет о заявлениях европейских дипломатов и официальных лиц, раскритиковавших президента Европейского совета за решение уйти в отставку. Критики говорили, что на фоне двух войн, с которыми столкнулась Европа, отставка Мишеля расценивается как доказательство, что он заботится только о своих перспективах.

Как сообщал OBOZ.UA, если бы Шарль Мишель покинул пост главы Евросовета до истечения срока своих полномочий, его место мог занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Что делать депутатам во избежание председательства Орбана, объяснил сам Мишель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!