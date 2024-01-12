В ЕС раскритиковали решение Мишеля уйти в отставку – Politico

Европейские дипломаты и официальные лица подвергли критике решение президента Европейского совета Шарля Мишеля уйти в отставку и баллотироваться в Европарламент. В случае избрания он планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля – задолго до истечения срока его полномочий президента Евросовета, который истекает в ноябре.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на комментарии шести дипломатов и трех должностных лиц ЕС, которые они дали изданию. Как отмечается, такое решение Шарля Мишеля назвали "скандальным поступком".

В статье говорится, что на фоне двух войн, с которыми сейчас столкнулась Европа на своем пороге, отставку Мишеля с одной из важнейших должностей в институтах Евросоюза расценивают как доказательство того, что он больше заботится о своих будущих перспективах, чем о нынешней роли.

По словам собеседников издания, заявление Шарля Мишеля об отставке может привести к конфликту интересов, поскольку бельгийское чиновник будет баллотироваться на одну должность, одновременно занимая другую.

"Это абсолютно скандальный поступок", - заявил сотрудник Европейского политического центра Эндрю Дафф.

По словам одного из европейских чиновников, глава Евросовета обсудил свое решение только с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а остальных лидеров разослал электронные письма, из-за чего "все они разозлились, и справедливо".

Разослав электронные письма, Шарль Мишель публично объявил о своем решении в интервью бельгийским СМИ.

"Государства-члены не консультировались заранее по поводу решения Мишеля. Очевидно, их не порадовало то, что им сообщили в то же время, когда СМИ начали это обсуждать", – отметил один из дипломатов ЕС.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш рассказал изданию, что заявление Мишеля застало его "немного врасплох". По его словам, эта ситуация создает "трудности" для ведения дискуссий о высших должностях.

Есть опасения относительно того, будет ли Мишель использовать атрибуты своего нынешнего офиса для кампании, например, персонал и бюджет, отметили два чиновника ЕС. Ни один президент Европейского совета не участвовал в кампании за место в Европейском парламенте, что заставляет чиновников задуматься о том, как справиться с ситуацией.

По данным издания, лидеры ЕС планируют встретиться 17 июня, а затем снова 27-28 июня, чтобы обсудить замену Мишеля.

Напомним, Шарля Мишеля назначили на должность председателя Европейского Совета 1 декабря 2019, а в июне 2022-го избрали еще на 2,5 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Шарль Мишель заявил о досрочном уходе с поста председателя Евросовета и о намерении баллотироваться на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в июне 2024 года. По этой причине на временный срок президентом Евросовета может стать одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют "другом" российского диктатора Путина.

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