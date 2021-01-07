Мировые лидеры отреагировали на беспорядки в Вашингтоне: ответственность на Трампе

Юрий Сергиенко Мир 20:12, 7.01.2021 Обновлено: 20:17, 7.01.2021

Лидеры и топ-чиновники мировых государств отреагировали на погромы в Вашингтоне, которые 6 января устроили сторонники еще действующего президента Дональда Трампа.

Протестующие штурмовали здание Конгресса и вступили в столкновения с полицией, в результате чего пострадали десятки правоохранителей и погибли несколько гражданских.

OBOZREVATEL заявления политиков ряда стран, в том числе Германии, Великобритании, Канады, Франции, Китая, Японии. Все они осудили "недемократическое" поведение сторонников Трампа, многие также считают, что беспорядки были спровоцированы высказываниями главы государства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель выразила негодование из-за беспорядков в Вашингтоне и считает, что ответственность за это несет Трамп, пишет DW. По ее словам, фотографии с места событий вызывают гнев и печаль.

Меркель напомнила основной принцип демократии, который состоит в том, что выборы определяют победителя и проигравшего.

В то же время она отметила, что утверждение Джо Байдена президентом со стороны Сената – "откроет новую главу в демократии США".

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также осудил протесты в Вашингтоне. Он призвал к тому, чтобы передача власти в США прошла мирно и законно.

"США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы передача власти в этой стране прошел мирно и законно", – написал британский премьер в Twitter.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение в Twitter, в котором прокомментировал погромы в Вашингтоне.

"То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии", – сказал он.

  • Против насилия в Вашингтоне выступил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства отметил, что американская демократия всегда вдохновляла его.

"Вчерашнее бесчинство в Капитолии было позорным актом, который следует решительно осудить. Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует, как это было всегда", – сказал он.

  • Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Трампа признать Байдена новым президентом США. А кадры беспорядков в Вашингтоне он назвал "ужасными".

"Дорогой Дональд Трамп, признай сегодня Джо Байдена как следующего президента", - написал глава правительства в Twitter.

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что произошедшее в Вашингтоне расстроило его. Он назвал протесты незаконными и отметил, что нельзя допустить подрыва демократического процесса.

"Расстроен, увидев новости о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Упорядоченная и мирная передача власти должна продолжаться", – написал глава правительства в Twitter.

  • Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя назвала события в США беспрецедентными для нынешних демократических стран.

"То, что происходит в США, сложно сравнивать (с происходившим в других странах). Есть общие черты поляризации, которые мы видим во многих политических системах мира, но нигде мы не видели в твердых демократиях в недавнем времени подобных действий. Думаю, что сравнения нам не помогают", – отметила она в интервью радиостанции Onda Cero.

  • Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выразила надежду, что в США как можно скорее восстановят порядок.

"Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности", – сказано в ее заявлении.

  • Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что передача власти в США должна состояться мирно. Он уверен, что страна "преодолеет эту сложную ситуацию, а также восстановит спокойствие и гармонию".

  • Также погромы в Вашингтоне осудили и призвали к мирной передаче власти в США министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы кабминов Чехии, Канады Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.

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