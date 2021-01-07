Світові лідери відреагували на заворушення у Вашингтоні: відповідальність на Трампі

Лідери і топчиновники світових держав відреагували на погроми у Вашингтоні, які 6 січня влаштували прихильники ще чинного президента Дональда Трампа.

Протестувальники штурмували будівлю Конгресу і вступили у сутички з поліцією, внаслідок чого постраждали десятки правоохоронців і загинули кілька цивільних.

OBOZREVATEL заяви політиків рнизки країн, в тому числі Німеччини, Великобританії, Канади, Франції, Китаю, Японії. Всі вони засудили "недемократичну" поведінку прихильників Трампа, багато з них також вважають, що безлади були спровоковані висловлюваннями глави держави.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила обурення через заворушення у Вашингтоні і вважає, що відповідальність за це несе Трамп, пише DW. За її словами, фотографії з місця подій викликають гнів і печаль.

Меркель нагадала основний принцип демократії, який полягає в тому, що вибори визначають переможця і переможеного.

Водночас вона зазначила, що затвердження Джо Байдена президентом з боку Сенату – "відкриє нову главу в демократії США".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також засудив протести в Вашингтоні. Він закликав до того, щоб передача влади в США пройшла мирно і законно.

"США завжди виступали за демократію в усьому світі, тому дуже важливо, щоб передача влади в цій країні пройшов мирно і законно", – написав британський прем'єр у Twitter.

Президент Франції Еммануель Макрон опублікував відеозвернення у Twitter, в якому прокоментував погроми у Вашингтоні.

"Те, що відбулося сьогодні у Вашингтоні, безумовно не американське. Ми віримо в силу наших демократій. Ми віримо в силу американської демократії", – сказав він.

Проти насильства у Вашингтоні виступив також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Глава уряду зазначив, що американська демократія завжди надихала його.

"Вчорашнє безчинство в Капітолії було ганебним актом, який слід рішуче засудити. Я не сумніваюся, що американська демократія восторжествує, як це було завжди", – сказав він.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Трампа визнати Байдена новим президентом США. А кадри заворушень у Вашингтоні він назвав "жахливими".

"Дорогий Дональд Трамп, визнай сьогодні Джо Байдена як наступного президента", - написав глава уряду у Twitter.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зазначив, що те, що сталося у Вашингтоні засмутило його. Він назвав протести незаконними і зазначив, що не можна допустити підриву демократичного процесу.

"Засмучений, побачивши новини про заворушення і насильство в Вашингтоні. Упорядкована і мирна передача влади повинна тривати", – написав глава уряду в Twitter.

Міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя назвала події в США безпрецедентними для нинішніх демократичних країн.

"Те, що відбувається в США, складно порівнювати (з відбувалися в інших країнах). Є загальні риси поляризації, які ми бачимо в багатьох політичних системах світу, але ніде ми не бачили в твердих демократіях нещодавно подібних дій. Думаю, що порівняння нам не допомагають", – зазначила вона в інтерв'ю радіостанції Onda Cero.

Офіційна представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн висловила надію, що в США якомога швидше відновлять порядок.

"Ми віримо, що американський народ прагне до збереження миру і безпеки. Китайська сторона сподівається, що американці найближчим часом досягнуть відновлення миру, стабільності і безпеки", – сказано в її заяві.

Генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като заявив, що передача влади в США має відбутися мирно. Він упевнений, що країна "подолає цю складну ситуацію, а також відновить спокій і гармонію".

Також погроми в Вашингтоні засудили і закликали до мирної передачі влади в США міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен, голова Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і глави кабмінів Чехії, Канади Швеції, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Нової Зеландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів вибірників. Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестуючих штурмували Конгрес і прорвалися всередину.

Під час зіткнень загинули 4 людини. Серед них – ветеран ВПС США Ешлі Беббіт. У неї вистрілили в упор.