"Мир внимательно наблюдает за нами": в Белом доме заявили о необходимости сохранить лидерство США в международной поддержке Украины

Американский Конгресс должен оперативно утвердить дальнейшую помощь Украине, чтобы Соединенные Штаты сохранили глобальное лидерство в этом вопросе. Мир, в том числе и Российская Федерация, внимательно наблюдает за решениями Вашингтона.

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Такое мнение 22 января озвучил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ". Чиновник заявил, что президент США Джо Байден "отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем".

За ситуацией следят президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

"Но и наши союзники и партнеры тоже внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину", – напомнил Кирби.

По его словам, американское лидерство пошатнется, если Конгресс откажет Украине в поддержке. Некоторые государства в связи с этим также пересмотрят свои взносы.

"И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", – считает представитель Белого дома.

Как писал OBOZ.UA:

– Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне 22 января заявил, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины от российской агрессии.

– По данным CNN, в Белом доме, штаб-квартире НАТО и Киеве существует "острое понимание" того, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США, скорее всего, сократит поддержку Украины.

– The Wall Street Journal ранее заявил, что Джо Байден якобы согласился на усиление иммиграционной политики Штатов, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине и Израилю.

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