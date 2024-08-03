'Мир должен понять, что это ирано-израильская война': Бессмертный объяснил, к чему идет конфликт на Ближнем Востоке. Видео

Ситуация на Ближнем Востоке становится более напряженной и движется к ирано-израильской войне. Конфликт между двумя этими государствами имеет "колоссальный потенциал к развертыванию" так же, как и война между Россией и Украиной.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал дипломат, эксперт по международной политике Роман Бессмертный. В конце концов периодические обстрелы между Тегераном и Иерусалимом могут превратиться в постоянный конфликт.

Мир должен понять, что это именно война между Ираном и Израилем. В случае расширения столкновений между государствами следует ожидать подобной консолидации со стороны НАТО, которая была во время предыдущего обострения в апреле.

"По консолидации, здесь никаких проблем не будет, потому что то, что работало со стороны Европы, это система НАТО, и она продолжит работать, потому что она в постоянной боеготовности. Что касается США, то для них сейчас кровно необходимо участие в этих процессах , потому что они не имеют практики. Как показала ситуация в Красном море, там не все в порядке. И с применением систем ПВО, и со слаживанием подразделений", – говорит Бессмертный.

В то же время от Ирана, по его словам, можно ожидать перехода от открытых массированных атак к тактике диверсий.

"И это очень часто применялось, оно комбинируется. И здесь нужно не только быть готовым к применению ракет баллистических, средней и большой дальности, обычных ракет и беспилотников, а нужно быть готовым и к диверсионной работе", – добавил эксперт.

Отметим, что эксперт-международник Александр Краев считает, что после последних событий на Ближнем Востоке, а именно после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, следует ожидать эскалацию конфликта в регионе. Однако большая война вряд ли начнется, потому что она не выгодна никому.

Как сообщал OBOZ.UA,

– Пока неясно, насколько решительным будет ответ Ирана и будет ли он снова выверять свою атаку таким образом, чтобы не допустить эскалации. Впрочем, отвечать, конечно, придется, так как удар израильских военных стал для Тегерана пересечением красной линии, поэтому вариантов у иранцев особо нет.

– При этом Израиль может начать анонсированные боевые действия против "Хезболлы" на территории Ливана, что даст дополнительный повод для более жесткой реакции Ирана. О том, чего ждать на Ближнем Востоке в ближайшее время, в нашем материале.

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