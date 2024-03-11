'Мир должен быть справедливым': в ЕС дали официальный ответ Папе Римскому на слова о 'белом флаге'

Справедливый мир должен учитывать интересы Украины как жертвы российской агрессии. Именно к такому завершению войны стремятся страны-члены Европейского Союза.

Об этом в Брюсселе во время брифинга заявил спикер ЕС Питер Стано. Таким образом, он отреагировал на слова Папы Римского Франциска о том, что Украина должна набраться смелости поднять "белый флаг" и быть готовой к переговорам с Россией.

"Позвольте мне напомнить позицию ЕС. Мир зависит от движения рукой одного человека, и это - российский диктатор Владимир Путин. Однако он продолжает ежедневно разжигать войну. Мы хотим справедливого мира, который будет учитывать интересы жертвы войны, которой является Украина", – сказал спикер Евросоюза.

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на совет главы католической церкви Папы Римского Франциска украинцам "иметь мужество поднять белый флаг".

"Полномасштабную войну против Украины развязала Российская Федерация, она способна ее закончить за день, а у Киева такой возможности нет. Капитуляция – это не мир", – заявил он.

Напомним: в выходные римский понтифик заявил швейцарской телекомпании RSI, намекая на Украину, что силу проявляет тот, "кто имеет смелость поднять белое знамя и вести переговоры".

Ранее на совет Папы Римского Франциска отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил в ответ на советы Папы, что российский империализм должен быть остановлен. Путин не может победить в Украине, поскольку это угрожает безопасности всей Европы.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также не разделяет точку зрения Папы Римского Франциска.

"Как вы понимаете, канцлер не согласен с мнением Папы в этом вопросе. Правдой является то, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", – заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

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