Минобороны и МИД возглавили сторонники Украины: в Великобритании представили новое правительство. Фото

В Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы, победу на которых одержали лейбористы. Их лидер Кир Стармер стал новым премьер-министром, после чего объявил состав своего правительства.

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Так, министерство обороны страны возглавил Джон Хили, а министром иностранных дел стал Дэвид Ламми. Об этом сообщили на официальной странице британского премьера в соцсети Х.

Новые министры являются сторонниками Украины

Оба политика недавно, в мае этого года, приезжали в Украину. Они пообщались с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. На тот момент Хили был теневым госсекретарем по вопросам обороны, а Ламми – теневым госсекретарем по иностранным делам.

Теневое правительство – это "правительство-в-ожидании", созданное, чтобы при определенных условиях ему были переданы полномочия реального правительства. Конституционное регулирование теневого правительства опирается на определение конституционного статуса парламентской оппозиции.

Оба британца тогда отметили, что они приехали с визитом, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны Лейбористской партии.

"Поддержка Украины лейбористами непоколебима. В этом году могут произойти изменения в правительстве Великобритании, но решительность Соединенного Королевства в поддержке Украины не изменится. Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом году и в последующие годы", – заявили Дэвид Ламми Джон Хили.

Что известно о Джоне Хили

Ранее 64-летний Хили работал в кабинете премьер-министра Тони Блэра на должности парламентского заместителя государственного секретаря по вопросам навыков взрослых с 1997 по 2001 год, как экономический секретарь казначейства с 2002 по 2005 год, финансовый секретарь казначейства с 2005 по 2007 год.

В кабинете министров премьера Гордона Брауна он работал как государственный министр по делам местного самоуправления с 2007 по 2009 год и как государственный министр по жилищному строительству и планированию с 2009 по 2010 год. Член Лейбористской партии Хили занимал должность члена парламента от Вентворта и Дирна с 1997 по 2024 год, а после смены границ был членом парламента от Роумарша и Конисбро с 2024 года.

В 2003 году Хили проголосовал за участие Великобритании в войне в Ираке.

После всеобщих выборов 2010 года он был избран в теневой кабинет, а Эд Милибенд назначил его теневым министром здравоохранения. Он ушел с этой должности в октябре 2011 года и его сменил Энди Бернхэм. Хили также занимал должность теневого государственного секретаря по жилищному строительству с 2016 по 2020 год при Джереми Корбине и работал вместе с Эндрю Гвинном, теневым государственным секретарем по делам сообществ и местного самоуправления.

Кто такой Дэвид Ламми

51-летний Ламми является членом Лейбористской партии. Он был членом парламента от Тоттенхэма после промежуточных выборов в 2000 году.

В 2002 году премьер-министр Тони Блэр назначил его заместителем государственного секретаря в Департаменте здравоохранения. В 2003 году Блэр назначил Лемми заместителем госсекретаря парламента в Департаменте по конституционным вопросам и, являясь членом правительства, Лемми проголосовал за разрешение Великобритании на вторжение в Ирак в 2003 году.

После выборов 2005 года Блэр назначил Лемми министром культуры в Департаменте культуры, СМИ и спорта. Политик также возглавляет Общепартийную парламентскую группу по вопросам отцовства и пишет статьи по этому вопросу.

В июне 2007 года новый премьер-министр Гордон Браун понизил Лемми до ранга парламентского заместителя государственного секретаря в Департаменте инноваций, университетов и профессиональных навыков. В октябре 2008 года Браун повысил его до государственного министра и назначил членом Тайного совета. В июне 2009 года Браун назначил Лемми министром высшего образования в новом Департаменте бизнеса, инноваций и профессиональных навыков.

Главой МВД Британии стала член британского парламента Иветт Купер, Шабана Махмуд будет занимать должность министра юстиции, Бриджет Филлипсон станет министром образования, Вес Стритинг – министром здравоохранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании после того, как король Чарльз III назначил его на должность. Он выступит на Даунинг-стрит со своей первой речью на должности главы правительства.

– Стармер обещает быть "агентом перемен", которые нужны Британии. Что же касается отношений с Украиной, лидер лейбористов заявил, что в вопросах поддержки нашей страны ничего не изменится.

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