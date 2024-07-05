Кир Стармер официально стал премьером Британии

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании, после того как король Чарльз III назначил его на должность. Он выступит на Даунинг-стрит со своей первой речью в должности главы правительства.

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Об этом сообщает Букингемский дворец. "Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение Его Величества и был назначен премьер-министром и первым лордом казначейства", – говорится в сообщении.

Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками.

"Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности – жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах. Желаю новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", – подчеркнул Зеленский.