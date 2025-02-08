Встреча в формате 'Рамштайн': какая позиция нового главы Пентагона по отношению к Украине

В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили, что новый глава Пентагона Пит Хегсет примет участие в следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Встречу созвала Великобритания.

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Она состоится 12 февраля 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. О присутствии на ней американского министра обороны сообщили в пятницу, 7 февраля, на официальном сайте Пентагона.

"Из Германии министр обороны Хегсет отправится в Брюссель, Бельгия, чтобы принять участие в заседании министров обороны НАТО и Контактной группы по обороне Украины (UDCG), – рассказали в ведомстве о планах министра.

Отмечается, что на заседании "Рамштайн" Хегсет "подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее".

"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности", – сказано в сообщении.

На своем первом совещании министров НАТО с коллегами из стран-союзников глава Пентагона "будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов на оборону союзников, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания официально подтвердила, что созывает заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" на 12 февраля 2025 года. Встречу организует министр обороны Великобритании Джон Хили.

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