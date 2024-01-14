Министр обороны США Остин до сих пор в больнице: какие прогнозы дают врачи

Глава Пентагона Ллойд Остин, у которого диагностирован рак простаты, все еще находится в больнице. Дата его выписки пока не известна.

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При этом он продолжает исполнять свои обязанности. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

"Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее. Министр поддерживает контакт с высокопоставленными должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к защищенной связи и продолжает следить за повседневной работой ведомства по всему миру", – сказал Райдер.

Он отметил, что у Пентагона до сих пор нет данных о возможной дате выписки Остина из больницы.

Напомним, у Ллойда Остина диагностировали рак простаты. 22 декабря его прооперировали в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, однако 1 января ему стало хуже – у главы Пентагона была обнаружена инфекция мочевыводящих путей после хирургического вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр обороны Ллойд Остин США был госпитализирован и, в частности, провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пентагон в течение трех дней не сообщал администрации президента Джо Байдену о состоянии Остина.

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