Министр обороны Израиля примет участие в ближайшей конференции НАТО – The Jerusalem Post

Министр обороны Израиля Йоав Галлант примет участие в ближайшей конференции НАТО. Она пройдет в формате видеоконференции в четверг, 12 октября. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает The Jerusalem Post. СМИ ссылается в своей информации на неназванного западного чиновника.

Отмечается, что на встрече в Брюсселе планируется обсудить такие вопросы, как война в Украине и миссии НАТО в Косово и Ираке.

Однако ​​после широкомасштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, встреча с Галантом также стала необходимостью на повестке дня.

Отметим, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Палестинскую администрацию отречься от террористов ХАМАС.

Видео дня

Как известно, 10 октября ХАМАС массированно обстрелял ракетами израильский город Ашкелон. Сообщается, что населенный пункт впервые в истории подвергся такой мощно атаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

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