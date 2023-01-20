Министр обороны ФРГ анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €1 млрд: будет больше ПВО

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в миллиард евро.

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Среди прочего вооружения в пакете будет больше систем противовоздушной обороны. Такое заявление новый министр обороны ФРГ сделал по результатам 8-го заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Мы говорим в целом о пакете стоимостью более 1 млрд евро. Общая стоимость предоставленной Германией военной помощи превысит 3,3 млрд евро", – сказал он.

Писториус отметил, что в пакет войдут 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, 40 боевых машин пехоты Marder, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T, а также один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

"Германия не остановится и не откажется от поддержки Украины", – резюмировал глава минобороны ФРГ.

Следует отметить, что в Рамштайне не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Есть аргументы "за" поставки и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами.

Напомним, в пятницу, 20 января, в Германии началась восьмая встреча в формате "Рамштайн", в повестке которой – предоставления дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ. OBOZREVATEL собрал все, что сейчас известно о переговорах, обещаниях союзников и ожиданиях нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед участниками встречи в формате "Рамштайн", которая проходит 20 января. Он призвал западных партнеров предоставить Украине оружие для победы, в частности, артиллерию и авиацию.