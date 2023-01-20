В 'Рамштайне' не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину, — глава минобороны ФРГ

В "Рамштайне" не нашли единого решения по поставке танков Leopard 2 в Украину. Есть аргументы за поставки и аргументы против, которые выдвигаются разными странами.

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Такое заявление сделал новый министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам заседания 8-го заседания Контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает CNBC.

"Сегодня мы все еще не можем сказать, когда будет принято решение по Leopard и как это решение будет выглядеть", – заявил Писториус в конце встречи, состоявшейся на немецкой авиабазе "Рамштайн" с несколькими руководителями оборонных ведомств партнеров, включая министра обороны США Ллойда Остина.

В то же время, министр поручил готовить их возможную поставку. В частности, он дал задание провести инспекцию запасов немецких танков Leopard 2, как в вооруженных силах, так и на складах отечественной промышленности, до принятия предполагаемого решения.

"Мы на самом деле не колеблемся, мы просто очень тщательно взвешиваем все за и против – мы не говорим просто о доставке чего-либо кому-либо, это новый вид меры, который мы бы выбрали, поэтому мы должны быть осторожны, потому что мы обязаны тщательно изучить возможные последствия для любого участника этого конфликта", – сказал он.

Напомним, в пятницу, 20 января, в Германии началась восьмая встреча в формате "Рамштайн", на повестке дня которой – предоставление дополнительной военной помощи Украине на фоне угрозы нового наступления РФ. OBOZREVATEL собрал все, что сейчас известно о переговорах, обещаниях союзников и ожиданиях нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед участниками встречи в формате "Рамштайн", которая проходила 20 января. Он призвал западных партнеров предоставить Украине оружие для победы, в частности артиллерию и авиацию.