Миллиардер Безос исполнит мечту 82-летней американки и возьмет ее с собой в космос

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос возмет в космос 82-летнюю летчицу-новатора Уолли Фанк. Она станет частью экипажа из четырех человек, который совершит 10-минутный полет на ракете New Shepard в конце июля.

Об этом Безос объявил в своем Instagram. Фанк станет самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Ранее этот рекорд пренадлежал покойному Джону Гленну, который в возрасте 77 лет побывал на борту космического корабля Discovery в 1998 году.

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Фанк была одним из пилотов "Меркурия 13" – группы по 13 женщин-пилотов, желающих стать астронавтками и улететь в космос по программе Меркурий. В 1961 году они прошли усиленные тесты на физическую выносливость и устойчивость к стрессам, и намеревались доказать, что женщинам тоже есть место в космосе. NASA не имело к этому проекту никакого отношения и не воспринимало его всерьез, утверждая, что астронавтами должны быть квалифицированы мужчины.

Ни одна из женщин так и не полетела в космос, но теперь у Фанк есть возможность сделать это 20 июля.

Ракета New Shepard была произведена компанией Безоса Blue Origin и будет перевозить Безоса, его брата Марка и еще не названного пассажира, который заплатил 28 миллионов долларов за свою поездку в космос на аукционе в прошлом месяце.

Пассажиры испытают несколько минут невесомости и смогут полюбоваться кривизной планеты через смотровые окна, прежде чем пассажирская капсула вернется на Землю на парашютах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, ненадолго превысив отметку в $200 млрд Это предельная сумма состояния, достигнутого через доход, а не наследство.