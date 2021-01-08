МИД вместе с другими странами обратилось в Иран в годовщину катастрофы самолета МАУ

Министерство иностранных дел Украины вместе с Афганистаном, Великобританией, Канадой и Швецией 8 января обратились в Иран в годовщину катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там напомнили, что год назад, рано утром, самолет рейса PS752 МАУ был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

"Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", – говорится в сообщении.

Украина срочно призвала Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось.

"Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", – уточнили в МИД.

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