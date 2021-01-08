МЗС разом з іншими країнами звернулося до Ірану в роковини катастрофи літака МАУ

Міністерство закордонних справ України разом з іншими країнами 8 січня звернулася до Ірану в річницю катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомила пресслужба відомства. Там нагадали, що рік назад, рано вранці, літак рейсу PS752 МАУ був збитий двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів і друзів, які втратили близьких", – йдеться в повідомленні.

Україна терміново закликала Іран надати повне і всебічне пояснення подій і рішень, які привели до авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося.

"Наші країни залучать Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості і забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих і постраждалим державам", – уточнили в МЗС.

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