МИД Украины решительно осудило массированную атаку Ирана на Израиль: заявление

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило массированные дроновые и ракетные атаки Ирана против Израиля. Такие безответственные действия чреваты дальнейшей эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт.

"Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии", – отметили в украинском МИДе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина осуждает атаку Ирана против Израиля, состоявшуюся в ночь на 14 апреля. Политик подчеркнул, что мир должен остановить Иран и Россию, которые делают все для расширения войны: террор должен быть наказан, времени на дискуссии и колебания уже не осталось.

"Очевидное сообщество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Конгрессе США призвали американские войска ударить по Ирану в ответ на атаку по Израилю. Также Тегеран собираются привлечь к ответственности за нападение. В то же время, президент Джо Байден созывает консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки.

– В Польше после массированной атаки Ирана на Израиль призвали Конгресс США принять законопроект, предусматривающий поддержку для Украины. Блестящие результаты, показанные Израилем, отражая с помощью союзников иранские дроны и ракеты, являются стимулом для усиления противоракетного потенциала страны.

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