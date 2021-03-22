МИД РФ – о словах Байдена про Путина: Вашингтон упустил шанс выйти из тупика

Виктория Довгань Мир 16:34, 22.03.2021 Обновлено: 16:50, 22.03.2021

В Министерстве иностранных дел России возмутились из-за того, что президент США Джо Байден отказался провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после того, как назвал его "убийцей".

Официальную позицию главного внешнеполитического ведомства страны-агрессора опубликовали на его сайте. Так, российские дипломаты обвинили американцев в отсутствии желания строить нормальный диалог.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме", – высказались в МИД РФ по этому поводу.

Там также подчеркнули, что надеялись на обсуждение накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности.

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", – подытожили представители России в своем заявлении.

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