Кулеба высказался о деньгах Ирана для семей жертв катастрофы МАУ

Украина не получала от Ирана никаких официальных сообщений о выплате материальной компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя недавние заявления иранских СМИ о выплате Тегераном по $150 000 семьям погибших.

"Эта информация обнародована в СМИ, официальных сообщений по этому поводу Украина от Ирана не получала. Опыт последнего года научил нас крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение", – сказал министр.

Он также добавил, что пока МИД не получит официальное предложение от иранского правительства, не будет учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах по выплатам компенсации.

"Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", – подытожил Кулеба.

Полный текст интервью Дмитрия Кулебы OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020.