Кулеба висловився про гроші Ірану для сімей жертв катастрофи МАУ

Україна не отримувала від Ірану жодних офіційних повідомлень щодо виплати матеріальної компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі Boeing-737 компанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавні заяви іранських медіа щодо виплати Тегераном по $150 000 сім'ям загиблих.

"Цю інформацію оприлюднено у ЗМІ, офіційних повідомлень із цього приводу Україна від Ірану не отримувала. Досвід останнього року навчив нас вкрай обережно ставитися до інформації іранських медіа і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення", – сказав міністр.

Він також додав, що поки МЗС не отримає офіційну пропозиці від іранського уряду, то не зважатиме на жодні повідомлення в новинах щодо цифр із виплати компенсації.

"Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання забагато інформаційного шуму", – підсумував Кулеба.

Повний текст інтерв’ю Дмитра Кулеби OBOZREVATEL читайте в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.