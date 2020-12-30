Іран виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ по $150 тис.

Іран виплатить по $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі пасажирського літака МАУ біля Тегерана, що сталася в січні 2020 року.

Про це повідомило інформагентство IRNA. Також в іранському уряді заявили про закінчення розслідування щодо справи про збиття українського авіалайнера ракетами місцевих ППО.

Міністр доріг і міського розвитку Мохаммад Есламі заявив, що воно було проведено "професійно і без жодних упереджень".

За його словами, остаточний звіт надруковано англійською мовою та вже надано всім зацікавленим сторонам. Найближчим часом його мають зробити загальнодоступним в інформаційній системі управління цивільної авіації, сказав урядовець.

Доручення щодо виплати компенсації сім’ям загиблих дано міністерству доріг і міського розвитку Ірану. Вони мають зробити це "якомога швидше".

За інформацією іранського уряду, гроші повинні бути виплачені всім "без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством" згідно із законами країн, громадянами яких були загиблі.

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