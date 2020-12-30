Іран виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ по $150 тис.
Іран виплатить по $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі пасажирського літака МАУ біля Тегерана, що сталася в січні 2020 року.
Про це повідомило інформагентство IRNA. Також в іранському уряді заявили про закінчення розслідування щодо справи про збиття українського авіалайнера ракетами місцевих ППО.
Міністр доріг і міського розвитку Мохаммад Есламі заявив, що воно було проведено "професійно і без жодних упереджень".
За його словами, остаточний звіт надруковано англійською мовою та вже надано всім зацікавленим сторонам. Найближчим часом його мають зробити загальнодоступним в інформаційній системі управління цивільної авіації, сказав урядовець.
Доручення щодо виплати компенсації сім’ям загиблих дано міністерству доріг і міського розвитку Ірану. Вони мають зробити це "якомога швидше".
За інформацією іранського уряду, гроші повинні бути виплачені всім "без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством" згідно із законами країн, громадянами яких були загиблі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Унаслідок атаки пасажирського авіалайнера МАУ двома ракетами 8 січня 2020 року біля Тегерана загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.
В Ірані заявили, що це трапилося помилково, а причиною неправильної роботи ППО став людський фактор.
Іранська сторона наполягала саме на такій версії, через що Тегеран не поспішав розкривати подробиці падіння літака й виплачувати компенсацію рідним загиблих – таке припущення висловлювали в МЗС України.
15 грудня спецрадник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Ральф Ґудейл оприлюднив звіт, у якому йдеться про те, що Іран не провів реального чесного розслідування щодо причин трагедії з літаком МАУ.
29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про надання звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу літака МАУ, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані (посмертно).