МИД Молдовы вызвало 'на ковер' посла России после слов Медведева о том, что страны 'не существует'

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за неприемлемых высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес страны и премьер-министра Дорина Речана. Дипломат должен предоставить соответствующие пояснения.

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Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили пресс-служба молдавского ведомства, пишет Nokta. Там подчеркнули, что не будут комментировать абсолютно неприемлемые заявления должностных лиц государства-агрессора, однако проведут разговор с Васнецовым.

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для предоставления объяснений по заявлениям в адрес нашей страны", – отметили в ведомстве.

Напомним: накануне Медведев взорвался очередной истерикой из-за заявления Молдовы о запрете въезда российскому диктатору Владимиру Путину. Политик государства-террориста решил "отменить" эту страну и заявил, что ее якобы больше нет.

"Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет", – выдал политик, добавив, что она якобы уже "продана Румынии".

Порцию образ получил и премьер-министр Молдовы Дорин Речан, которого неадекватный россиянин назвал "загадочным существом".

Перед этим Речан заявил, что диктатору РФ Владимиру Путну запрещен въезд в Молдову. В целом у страны есть длинный список чиновников РФ, которые не могут пересекать ее границу, однако он пока не может быть обнародован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Молдова стала 35 страной, которая согласилась присоединиться к группе по созданию специального трибунала для страны-агрессора России за преступления против Украины и украинского народа. Глава МИД страны проинформировал об этом украинского коллегу Дмитрия Кулебу;

– в Молдове заявили, что не видят угрозы со стороны РФ, "пока держится Украина". В то же время там объяснили, что не могут оказать военную помощь Украине, потому что техника, которую страна имеет на вооружении, устарела.

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