Международная помощь должна отвечать интересам США, а не быть благотворительностью – Рубио

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что американская международная помощь не будет благотворительностью. Она будет предоставляться только в тех случаях, когда она отвечает интересам Соединенных Штатов.

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Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Сан-Хосе, состоявшейся совместно с президентом Коста-Рики. Рубио пояснил, что решение о приостановлении некоторых программ международной поддержки и сворачивании деятельности USAID обусловлено необходимостью пересмотра расходов и прекращения неэффективных инициатив.

"Мы не будем прекращать иностранную помощь. У нас будет иностранная помощь, которая имеет смысл", – сказал госсекретарь США.

В то же время он уточнил, что программы, направленные на спасение жизней, обеспечение продовольствием или медикаментами, останутся в действии, если их реализация неотложна.

Напомним, Государственный департамент США взял контроль над Агентством США по международному развитию. Обязанности главы USAID будет выполнять государственный секретарь Штатов Марко Рубио.

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия и назвал эту организацию преступной. По его словам, американская администрация "в процессе закрытия USAID".

Накануне несколько источников из Белого дома сказали Politico, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации Агентства по международному развитию как самостоятельной структуры и что его могут интегрировать в Госдеп.

Еще пять собеседников утверждают, что конкретные решения пока неизвестны, однако "независимость USAID, безусловно, не гарантирована".

Ранее USAID позиционировалось как независимое агентство, получающее политические указания от госсекретаря США, хотя работает без прямого управления из ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, ликвидация USAID может оказывать влияние на Украину, поскольку ряд госпроектов финансировались по линии этого агентства, но сейчас выделение средств приостановили. В этой связи нардепы начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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