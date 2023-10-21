Между сектором Газа и Египтом ненадолго заработал пункт пропуска: проехали всего 20 грузовиков

Египет открыл пункт пропуска "Рафах" на границе с сектором Газа. Это единственный путь, по которому можно доставлять в Газу гуманитарную помощь и через который есть возможность эвакуировать людей.

Утром 21 октября через "Рафах" пошли первые грузовики с гуманитарной помощью, сообщило издание Al Arabiya. Однако, по данным корреспондента CNN, после того, как в сектор Газа въехали 20 грузовиков, КПП снова закрыли.

"Первый конвой грузовиков с гуманитарной помощью начинает въезжать в сектор Газа через пограничный пункт "Рафах" в Египте", – говорится в сообщении Al Arabiya, появившемся в соцсети Х в 10:16.

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Между сектором Газа и Египтом открылся пункт пропуска "Рафах" – единственный, через который можно доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать людей.

По данным посольства США в Израиле, КПП "Рафах" был открыт в 10 часов утра 21 октября по местному времени. В то же время американские дипломаты отметили, что не знают, как долго он будет открыт для выезда из Газы иностранцев.

"Мы ожидаем, что многие люди попытаются пересечь границу, если граница откроется, а гражданам США, пытающимся въехать в Египет, следует ожидать потенциально хаотической и беспорядочной обстановки с обеих сторон границы... Ситуация остается динамичной и нестабильной, а ситуация в сфере безопасности непрогнозируемая. Вам следует оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться ее пересечь", – предупредили в посольстве США.

И оказались правы. Спустя непродолжительное время издание CNN сообщило о закрытии КПП.

"По данным корреспондента CNN на египетской стороне границы, контрольно-пропускной пункт Рафах закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков", – сказано в сообщении.

В настоящее время в секторе Газа находятся около 300 украинцев. Эвакуировать их из анклава до открытия перехода возможности нет.

Напомним, накануне стало известно, что из Израиля в Румынию вылетел четвёртый самолет с украинцами. На нем домой вернулись еще 79 граждан нашего государства.

Между тем, украинцы, на момент начала войны между Израилем и ХАМАС находившиеся в секторе Газа (а их, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, там 298 человек), вернуться на родину пока не могут. Вместе с гражданами других государств они вынуждены ждать открытия Египтом пункта пропуска.