Мерц подтвердил планы сформировать правительство Германии к Пасхе: кто в нее войдет

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, получивший мандат на формирование правительства, надеется сформировать новый Кабинет с социал-демократами. Он настроен сформировать правительство ФРГ к Пасхе – 20 апреля.

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Об этом Мерц заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 февраля. Его выступление транслирует и цитирует Tagesschau.

"Я полон решимости принять это назначение. Я настроен на конструктивные, добрые и быстрые переговоры с социал-демократами, чтобы мы смогли сформировать правительство в Германии в сроки, которые я назвал, то есть до Пасхи", – заявил Мерц.

При этом Мерц подчеркнул, что рассчитывает на так называемую черно-красную коалицию с социал-демократами, и ХДС-ХСС и СДПГ вместе имеют достаточно мест для этого.

По его словам, он планирует поговорить по этому поводу с солидером социал-демократов Ларсом Клингбайлем и действующим канцлером Олафом Шольцом и надеется, что коалиционные переговоры начнутся позже на следующей неделе.

Лидер ХДС также назвал три больших темы для обсуждения с потенциальными партнерами. Первая – внешняя политика и политика безопасности.

"Особенно после заявлений из Вашингтона на прошлой неделе становится ясно, что мы, европейцы, теперь должны быть способны действовать очень быстро, и что европейцы тоже должны очень быстро организовать свой собственный оборонный потенциал. Это вопрос, имеющий абсолютный приоритет в ближайшие недели", – сказал Мерц.

Второй важный вопрос – миграция, а третий – экономика и промышленность. Он также заявил, что хочет изменить избирательное законодательство после поправок, внесенных в ходе каденции действующего правительства, поскольку они были "однобоко направлены против ХДС".

"Германии нужно дееспособное правительство, за которым есть парламентское большинство", – сказал Мерц, добавив, что "очень уверен" в возможности сформировать правительство с социал-демократами.

Как сообщал OBOZ.UA:

В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Граждане страны избрали членов Бундестага, которые в свою очередь должны проголосовать за нового канцлера.

Согласно официальному подсчету голосов, первенство получил консервативный Христианско-демократический союз, лидер которого Фридрих Мерц – вероятно, станет следующим канцлером ФРГ. Он уже объявил о своей победе.

Президент США Дональд Трамп приветствовал Фридриха Мерца и консерваторов Христианско-демократического союза ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Германии. В то же время будущий канцлер ФРГ заявил, что Соединенным Штатам "относительно безразлично будущее Украины" и Европе необходимо получить настоящую независимость от Америки.

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