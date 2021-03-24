Меркель ошиблась с 'пасхальным' карантином и публично признала вину

Канцлер Германии Ангела Меркель передумала вводить "пасхальный карантин" в стране и заявила, что это было ошибкой.

Как пишет DW, соответствующее решение правительство приняло на экстренном заседании 24 марта. Власти ограничились только призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы.

Когда в минувший вторник после 11-часового "ночного" видеосовещания с главами регионов Ангела Меркель поприветствовала журналистов "Доброе утро!", добрых вестей не ждал никто.

Заявив, что ситуация из-за коронавируса в стране "очень и очень серьезная", канцлер Германии объявила о продлении карантина до 18 апреля и предупредила о предстоящих ограничениях.

Решение властей заключалось в введении так называемого "пасхального локдауна" в период с 1 по 5 апреля. Карантинные меры подразумевали также запрет для жителей Германии, традиционно отдыхающим начиная со Страстного четверга до окончания празднования Пасхи, собираться в группы более пяти человек. Помимо этого власти пришли к решению 1 и 3 апреля объявить "днями отдыха", закрыв все предприятия, включая супермаркеты, а богослужения и другие религиозные мероприятия, связанные с празднованием пасхальных праздников, провести в режиме онлайн.

Такие жесткие меры, объявленные властями в связи с ростом заболеваемости в стране и попыткой остановить нависшую над Германией угрозу третьей волны пандемии коронавируса, вызвали шквал критики в обществе, не готовому свести к минимуму общественную жизнь сразу на пять дней.

Однако сегодняшнее признание Меркель, которая несколько часов назад отменила свое решение спустя сутки, и, как результат – пятидневный карантин в стране – прозвучало, как гром среди ясного неба: "Я несу полную ответственность – это была моя ошибка!" И, попросив прощения у всех граждан Германии, с грустью добавила: "Если биться головой о стену, побеждает стена. Так показывает мой многолетний опыт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что странам ЕС пока рано ослаблять карантинные ограничения и, возможно, их придется наоборот усилить из-за роста заболеваемости.