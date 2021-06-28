То, что на заседании Европейского совета не договорились о возобновлении проведения саммитов ЕС-РФ означает, что политический “тандем Меркель-Макрон”, уже не имеет контрольного пакета влияния в Евросоюзе. Их предложение не приняли представители, по меньшей мере, десяти стран ЕС.

Германия и Франция, без предварительного согласования с другими членами Евросоюза, пытались протянуть руку дружбы Путину, что не может не беспокоить Восточную Европу, страны Балтии и государства Скандинавии. Из-за того, что меркельская инициатива “перезагрузки отношений” с Россией провоцирует раскол Европы и создает большие трения в оборонном блоке НАТО. Ведь тогда для многих европейских членов Североатлантического альянса становится понятно, что в случае вторжения Российской Федерации на их территорию, Берлин и Париж не будут защищать их от “северного монстра”. Чем вообще нивелируются все предыдущие договоры и договоренности о коллективной безопасности стран-членов НАТО.

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В таком случае, на первый план в коллективной безопасности Европейского континента выдвигается Великобритания, как мощная политическая и экономическая сила, влияние которой, в прошлые годы удалось уменьшить “тандему Германия-Франция”, потеснившего Лондон из отведенного историей его ведущего места в Европе.

Великобритания, являющаяся наиболее надежным союзником Соединенных Штатов в Старом мире, способна объединить вокруг себя страны, для которых постоянное заигрывание Берлина и Парижа с Москвой создает проблемы.

Если Ангела Меркель и Эммануэль Макрон видят своим союзником Путина, то убедить их в обратном очень трудно. А “меркельтийность” немецкой внешней политики формировалась не один год, и даже после ухода от власти Ангелы Меркель этой осенью, все ее наследие, наработанное за долгое время пребывания при власти, никуда не денется.

И хотя трудно сказать на чем основывается такая упрямая привязанность канцлера Меркель к российскому диктатору, однако, когда она упрямо предлагает “перезагрузку отношений” с Россией, то это означает одно, в Берлине готовы обнулить все предыдущие преступления Путина, и этим выдать ему индульгенции на все преступления будущие.

Забыв о захвате Россией украинского Крыма и оккупацию части Донбасса, о том, что Москва направляла агентов для убийств своих противников по всей Европе, используя в европейских странах химическое оружие, совершила террористические акты, уничтожив военные объекты в Чехии и Болгарии.

И если бы в ЕС согласился с Меркель, то в таком случае, Европа бы подтвердила правомерность того, что оккупация Москвой Крыма и российско-украинская затяжная война на Донбассе, не создают никаких препятствий для “Пакта о вечной дружбе Путина-Меркель”.

И пока Великобритания подтверждает свою защиту стран Балтии и поддерживает международное право, не признавая оккупации Россией Крыма, немцы подписывают сомнительные соглашения об увеличении поставок российского газа и ищут благосклонности Москвы.

Берлин и Париж планировали объявить о наступлении “новой эры”, когда подобные Путину агрессивные диктаторы, могут получать поощрения от западных правительств и совершенно не обращать внимания на такие раздражающие вещи, как демократия, свобода, права человека или неприязнь русских к другим народам.

Грустно видеть, как нынешние лидеры Франции и Германии не таясь, оказывают неприкрытую поддержку преступному путинскому режиму, который ничем не отличается от режима Гитлера. Давая этим хороший урок для России и Китая, продолжайте везде, где только вам заблагорассудится, свою агрессивную экспансионистскую политику, а слабый, аморальный и беспозвоночный Запад со временем со всем этим обязательно согласится.

И в то время, когда Великобритания открыто продемонстрировала свою военную поддержку Украине в Черном море, не признавая “новой границы” России в оккупированном ею Крыму, страны-лидеры Европейского союза предприняли попытку “перезагрузить” отношения с Россией.

Можно задаться вопросом, почему Меркель в июне выдвигает эту противоречивую инициативу, когда она в сентябре уже уходит из большой политики, а последние региональные выборы в Франции подтвердили, что переизбрание Макрона на президентский пост в 2022 году является маловероятным?

Однако Эммануэль Макрон, борясь за продолжение своего политического существования, сейчас пытается хоть чем-то убедить французов в своем “международном успехе”, все-таки надеясь на следующее переизбрание.

Лидеры двух ведущих государств Евросоюза на своем примере показывают, что их на самом деле интересует не то, что Россия делает в мире, а лишь позиции их стран, которые они и формируют.

До сих пор Европа последовательно демонстрировала нежелание принимать серьезные меры для защиты своих интересов. Поэтому Россия нападает на своих соседей, убивает диссидентов, отравляет оппонентов режима Путина, подкупает неустойчивых к деньгам политиков для дестабилизации европейских демократий.

А в ответ ЕС вводит не очень эффективные санкции против Российской Федерации, а затем Германия и Франция вдруг предлагают “перезагрузку”. Что является лучшим способом простимулировать новую российскую агрессию и реваншистский авантюризм Москвы, поскольку, таким образом, все преступления Кремля как бы остаются в прошлом и выносятся за рамки “новых отношений”, которые предлагается выстраивать с ним.

Умиротворения дьявола новой Холодной войны Путина выглядит не просто очень наивным, но и предельно опасным. Поскольку “конструктивный диалог” с международным преступником невозможен, а попытка его провести будет только провоцировать его на все новые и новые преступления.

В Кремле подобное капитулянтство будут воспринимать, как поощрение, и Путин продолжит поддерживать режимы в Мьянме, Сирии, Венесуэле, Иране и Беларуси, руководители которых убили тысячи своих граждан. И будет готовым расширить оккупацию территорий Украины и других постсоветских стран.

Между прочим, никто в Европейском союзе не уполномочивал Германию и Францию выступать от имени всей объединенной Европы, говоря о сближении с Россией. Но для Меркель и Макрона ЕС служит лишь удобным политическим инструментом для того, чтобы проталкивать интересы своих стран, как они сами их видят.

Сейчас эта “инициатива двух” очень напоминает “перезагрузку” отношений с Россией бывшего президента США Барака Обамы. Потому, что абсолютно понятно, эта идея заранее была обречена на провал и бесполезную потерю времени, как и любые попытки договориться с недобросовестным “политическим партнером”.

Путин только способен использовать эти попытки умиротворить его, как повод для новых нападений на Украину и для поглощения Беларуси.

Но о чем можно говорить, когда “Северным потоком-2” Меркель охотно продала Украину, обменяв ее на обеспечение увеличения поступлений газа с России в Германию?

Ангела Меркель послала четкий сигнал Путину – “Перезагружайся”, Wladimir. Тебе теперь все прощено – вторжение в Украину, кража Крыма, убийство Литвиненко, покушение на убийство Скрипаля, вмешательство в выборы в США, коррупция во время референдума о Brexit, сбивание малазийского авиалайнера, неправомерное заключение оппонента твоего режима Навального, два десятилетия клептократического ограбление России”.

Увы, Европа, повторяя исторические ошибки 1938 года, пытается успокоить сумасшедшего диктатора, надеясь, что он будет доволен убийством только своих соседей и дальше не пойдет.

Терпимость к агрессивным действиям Путина просто зашкаливает. Не пора ли, наконец, Европе освободиться от Стокгольмского синдрома? Сейчас Меркель и Макрон хотят узаконить Путина. Но это может закончиться очень плохо для Европы.

Но, как бы то ни было, Ангела Меркель уже стала большим активом для акционеров “Газпрома”. И можно себе представить, что через год или два, Меркель появится в правлении этого российского “энергетического чудовища”.

В России любят пристраивать бывших канцлеров Германии, учитывая их заслуги перед Москвой. Поэтому, вероятно, что Герхард Шредер уже давно с нетерпением ожидает свою коллегу.

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