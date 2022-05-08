Мэр Варшавы выступил против празднования 9 мая посольством России в городе

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски выступил против того, чтобы российские дипломаты праздновали 9 мая в возглавлемом им городе. Он призвал польские государственные учреждения не участвовать в организованных посольством России мероприятиях.

Также Тшасковски обратился к министру иностранных дел Польши с просьбой запретить посольству РФ проводить акцию в Варшаве 9 мая. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я решительно против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в этой инициативе. Более того — ее надо запретить. Я не даю согласие на проведение агрессором празднования в Варшаве", — написал мер польской столицы в Тwitter.

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Твит он сопроводил заявлением, направленным им на имя министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Несмотря на то, что обращение мэра Варшавы датировано еще 7 мая, пока он не уведомляет, держал ли на него ответ от польского МИД.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин в разгар войны обратился к украинцам с циничным заявлением и заговорил о "победе" в войне. Он снова рассуждал о "реванше нацизма" в Украине и приравнял сброд садистов и убийц, именующих себя "российской армией" к тем, кто боролся против Гитлера во время Второй мировой.

Но украинцы сразу же ответили на мечты главы Кремля о "победе", подчеркнув, что его и РФ ожидают плохие новости.