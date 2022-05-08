'У нас есть для Путина плохие новости': украинцы ответили на мечты главы Кремля о 'победе'

Украинцы высмеяли в сети обращение президента РФ Владимира Путина по случаю Дня победы. Они напомнили ему, кто действительно победил во Второй мировой войне, и сравнили главу Кремля с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.

Так в комментариях к "приветствию" президента РФ упомянули тот факт, что в 1945 году победу над нацизмом одержала антигитлеровская коалиция, а не только Советский Союз или тем более Россия. "У украинцев для Путина плохие новости", – пишут пользователи сети.

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Заявления российского президента о победе над Украиной вообще показались комментаторам безумными. "Снова дед бункерный забыл выпить пилюли", – пишут под обращением Путина украинцы.

В сети в очередной раз сравнили главу РФ с Адольфом Гитлером. "Украинцы до 1945 года гнали фашистов с Востока на Запад, а теперь гонят фашистов с Запада на Восток", – отмечают в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Путин снял циничное обращение к украинцам ко Дню победы. Он в очередной раз заявил о борьбе с фашизмом и повторил пропагандистские нарративы по поводу "второй армии мира".