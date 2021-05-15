Мэр Нью-Йорка решил заманивать жителей на вакцинацию бургерами. Видео

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что местных жителей, которые сделали прививку от коронавируса, ждет сюрприз после вакцинации. Так, люди получат бесплатный бургер и картофель фри.

Глава города лично продемонстрировал, как ест вкусности, и таким образом прорекламировал прививочную кампанию. Об этом пишет издание CBS News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Бесплатный картофель фри после прививки! Мне сделали прививку. Я могу съесть этот восхитительный картофель фри? Подождите, тут еще и бургер? Ммм, вакцинация. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации", – сказал мэр.

Отмечается, что бесплатные обеды жителям Нью-Йорка начали выдавать еще 13 мая. Кроме того, с 12 июня вакцинированные люди при покупке бургеров в заведениях также смогут получить порцию картофеля фри.

Напомним, власти американского города Нью-Йорк организовали временные пункты вакцинации против коронавируса на железнодорожных и станциях метро. Люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге и в метро, смогут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец по железной дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американцам, которые полностью вакцинировались от коронавируса, теперь не обязательно носить маски. Также они могут не соблюдать социальную дистанцию, но при определенных условиях.