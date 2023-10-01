Медведев взбесился из-за ракет Taurus для Украины и пригрозил ударами по заводам в Германии

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обозвал депутата немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман дурой. Он пригрозил, что в случае передачи Украине Taurus войска РФ нанесут удары по заводам на территории ФРГ, где производят эти ракеты.

Соответствующее заявление бывший российский президент сделал 1 октября на своем канале в Telegram. Его возмутило, что глава комитета по обороне ФРГ поддерживает включение немецких Taurus в пакеты военной помощи Украине.

Мол, этими ракетами украинцы будут бить по территории России для ослабления снабжения оккупационной армии. "Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", – съязвил Медведев.

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В этом же посте он оскорбил министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, назвав его "новоиспеченным кретином". Россиянину не понравилась его идея перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины.

Медведев считает, что британские инструкторы в этом случае будут "легальной целью" ВС РФ и они "будут безжалостно уничтожаться". "Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты", – написал представитель Кремля.

"Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…" – завершил свои размышления пособник Путина.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала как можно скорее передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты воздушного базирования Taurus.

– Новый министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в одном из интервью анонсировал, что британские войска будут впервые размещены в Украине.

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