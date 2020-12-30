Медсестра со слезами рассказала о "войне" с COVID-19 и безразличии людей. Видео

Карина Бондаренко Мир 11:31, 30.12.2020

Медсестра из США записала душераздирающее видео, в котором назвала пандемию коронавируса войной и попросила людей о помощи.

Женщина со слезами на глазах рассказала, что в больницах не хватает медицинского персонала, аппаратов ИВЛ и препаратов для пациентов. Запись опубликовали на странице "Лента дня" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, несмотря на многочисленные просьбы, помощь медикам не приходит. Поэтому они вынуждены смотреть, как умирают пациенты – им физически не успевают помочь.

Медсестра попросила всех оставаться дома на новогодние праздники, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

"Я не знаю, как еще об этом сказать, но я умоляю вас: прошу, хватит быть такими безразличными. У нас нет аппаратов ИВЛ и успокоительных для пациентов. Пациенты мрут как мухи. Больницы забиты. Мы работаем на износ. У нас нет ресурсов, у нас нет сотрудников. Наши доктора не могут делать интубацию, потому что у каждого примерно по 40 пациентов. Это как война. И мы просим о помощи, и помощь не приходит. И медсестрам постоянно твердят: "Вы сами на это подписались". Мы не подписывались на то, чтобы смотреть, как умирают пациенты из-за того, что мы физически не можем им помочь. Так что, прошу, хватит быть безразличными. Прошу, оставайтесь дома на праздниках, потому что иначе станет еще хуже", – сказала медсестра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве от COVID-19 умер известный врач-заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Александр Артемов. Он находился в реанимации последние 60 дней.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Украина подписала первый контракт на 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19

Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – опрос КМИС

Хомчак: на Донбасс зашли танки России

В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни детей и медиков

"Нафтогаз" отменил свой низкий тариф на газ с 2021-го