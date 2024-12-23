Медики плакали: врач рассказал, как спасали жизнь жертв магдебургской атаки и какие воспоминания мучают до сих пор

Врач из Италии Роберто Скиолан, спасавший пострадавших вследствие теракта в немецком Магдебурге, поделился ужасными воспоминаниями о трагедии. В пятницу, 20 декабря, он вернулся домой, когда его вызвали в больницу снова. Роберто работал до трех ночи, многие из его коллег плакали, видя страшные ранения и мучения людей.

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С медиком пообщались журналисты итальянской газеты La Repubblica. 44-летний Роберто Скиолан из итальянского Бари работает анестезиологом городской клиникина на севере Магдебурга.

События 20 декабря он описал как "сцена войны".

Роберто рассказал: как только вернулся домой в пятницу, как зазвонил мобильный: "Возвращайся".

Как и он, все вернулись. Его мучают многие воспоминания: женщина, умершая от разрыва аорты, мужчина, который плакал, потому что не знал, где его жена и сын, заканчивающиеся лекарства, импровизированная реанимация. Роберто называет это "военной медициной".

"В тот вечер все приехали. Даже дамы в столовой: они давали нам и нашей семье печенье и шоколад. Привезли тяжелую пациентку, сбитую машиной: много переломов и разрыв аорты, смертный приговор. Ее пришлось увезти в другую больницу. На следующий день я позвонил, чтобы узнать о ней: она не доехала. Я не помню ее лица. В ту ночь я остался до трех, я не мог успеть домой. Среди коллег были те, кто плакал, кто бессмысленно ходил по коридорам", – рассказал врач.

Через пять минут от его дома расположена университетская больница. Сюда привезли многих из двухсот раненых. Сейчас сюда приезжают родственники, в том числе мужчина из Калабрии, годами живущий в Германии.

Его сын Марк Форчинити был прооперирован.

"Позвонили по телефону, я выехал на машине, я живу за сто километров. Он (сын. – Ред.) был в Магдебурге на отдыхе. Его полностью сбили с ног. Я больше ничего не хочу говорить: мы не знаем, кто стоит за этим безумием", – рассказал мужчина.

Двадцатилетнюю студентку на инвалидной коляске, получившую травму стопы, сопровождают друзья.

События пятницы она описывает словами: "паника", "замешательство", "бегство". В те минуты она потеряла сознание:

"Когда я сидела в палатке, ожидая, когда меня отвезут в больницу, люди плакали. Некоторые лежали в ужасающих условиях. Улица была покрыта телами. Я стараюсь не думать об этом, я не хочу об этом говорить".

В этой больнице был объявлен внеплановый сбор крови.

Погибли пять человек: девятилетний ребенок и четыре женщины в возрасте 45, 52, 67 и 75 лет.

Alter Markt ("Старый рынок"), рождественская ярмарка, самое ожидаемое событие года, больше не существует. Колесо парка развлечений остановлено.

Деревянные домики, в которых продавали сосиски, тиры закрыты. По закрытому рынку ходят люди, плачут и обнимаются, пишет итальянская газета.

52-летний продавец овощей раздает фрукты и овощи прохожим.

"Да, я был там в пятницу, видел машину. За мгновение до этого было столько счастливых семей, детей. Я ходил в школу здесь. Это мои люди, понимаете? Я должен был что-то сделать. Сейчас каждый может брать, что хочет, я денег не хочу", – говорит мужчина.

Девятилетний Андре стал самой маленькой жертвой теракта. Каждый год он "с нетерпением ждал Рождества".

Недавно он переехал в землю Саксония-Анхальт вместе со своей матерью Дезире Глейснер.

Она написала в Facebook: "Пусть мой мишка летает. Он никому ничего не сделал, ему было всего девять лет. Почему? Я не понимаю".

Андре присоединился к движению детей-пожарных Kinderfeuerwehr. Два его друга начали сбор средств, минувшей ночью он превысил 60 тысяч евро. Часть передадут семьям других погибших.

"По периметру рынка стоят красные и зеленые бетонные блоки, которых не хватило, чтобы остановить бойню. Они похожи на большие детали "Лего". Здесь также люди оставляют цветы и свечи. Кто знает, казались ли они Андре большими игрушками", – пишет La Repubblica.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 декабря в Магдебурге BMW на скорости влетел в толпу людей на рождественской ярмарке и проехал не менее 400 метров.

Среди пострадавших в Магдебурге есть гражданка Украины. Она находится в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник.

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